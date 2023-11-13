В США оценили безвозвратные потери Украины в 70 тыс военных

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В американской администрации считают, что безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют как минимум 70 тысяч человек. Об этом пишет британский журнал The Economist, ссылаясь на источники в администрации США.

По данным СМИ, еще 120 тысяч представителей ВСУ получили ранения. В результате общие потери украинских войск чиновники США оценили в 190 тысяч человек.

Также на фоне мобилизации населения на Украине начали чаще задействовать женщин на промышленном производстве, пишет издание. В том числе их якобы стали чаще привлекать на работу в угольных шахтах и на объектах строительства.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимает безуспешные попытки наступления. За это время они потеряли свыше 90 тысяч бойцов ВСУ убитыми и ранеными, уточнял ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, армия Украины понесли значительные потери и в технике, утратив около 600 танков и 1 900 бронемашин различного класса. При этом достичь каких-либо тактически значимых успехов ВСУ не удалось, уточнил министр.

Контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено, украинские силы выдохлись, заявлял ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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