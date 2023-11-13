Минюст РФ предъявил "Партии дела" иск о приостановке деятельности

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Минюст предъявил "Партии дела" административный иск о приостановке деятельности на два месяца, фракция планирует доказывать свою правоту в суде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря федерального совета партии Алексея Лапушкина.

Он рассказал, что вопросы у ведомства возникли к изменению устава фракции. Кроме того, партия не понимает действия Минюста, рассказал Лапушкин.

"Мы 17 августа провели VII съезд партии, на котором все его замечания устранили. Соответственно, 29 августа уведомления подали со всеми необходимыми документами, после чего у контролирующего органа возник вопрос к изменению в устав партии", – заявил Лапушкин.

Такое изменение, продолжил секретарь, носит технический характер, то есть никаким образом не является каким-либо серьезным основанием для приостановки деятельности фракции. По его словам, у партии есть данные, что 13 ноября этот иск будет зарегистрирован в Верховном суде.

Лапушкин сообщил о предварительном судебном заседании, на котором стороны обозначат свою позицию.

Ранее стало известно, что конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" неконституционной, тем самым объявив ее вне закона. Ее депутаты отныне признаются независимыми и не имеют права вступать в другие фракции.