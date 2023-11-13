Во Франции предрекли победу РФ на фоне ситуации на Западе и Ближнем Востоке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Неудача ВСУ в контрнаступлении, конфликт на Ближнем Востоке и внутриполитические проблемы в США помогают Москве в достижении ее целей. Об этом пишет La Dépêche со ссылкой на специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.

"В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что все идет к благоприятному для России исходу", – поделилась она.

По словам эксперта, ситуация между Израилем и радикалами ХАМАС перенесла внимание прессы от обстановки на востоке Европы. Американскому лидеру Джо Байдену становится все сложнее передавать огромные средства на финансирование Киева из-за противостояния республиканцев в конгрессе, уточняется в статье.

Кроме того, недовольство граждан США, по мнению эксперта, ставит под вопрос переизбрание Байдена президентом в 2024 году в пользу Дональда Трампа. Этот факт также благоприятно обернется для России, считает Гримо-Потте.

Ранее в СМИ писали, что украинская сторона подставила Байдена перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна пройти 15 ноября на саммите АТЭС. Отмечалось, что провал наступления ВСУ и признание командующего армией Украины Валерия Залужного "тупика" – это удар по стратегическим позициям Штатов и победа для Китая.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в ближайшее время не планируется – СМИ