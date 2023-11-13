Младший брат экс-президента Казахстана Назарбаева умер в возрасте 70 лет

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Предприниматель и младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом пишет "Газета. ру" со ссылкой на пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибай.

"В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", – сообщил он.

Ранее казахстанские СМИ сообщали со ссылкой на источник, что Болат Назарбаев умер утром 13 ноября. По информации СМИ, у мужчины остановилось сердце. Назарбаеву проводили реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые не дали эффекта.

В прошлом году стало известно, что у Болата Назарбаева выявили рак гортани, осложненный внутрибольничной пневмонией, тромбозом и диабетом. Уже в ноябре в СМИ писали, что брата первого президента республики положили в больницу с повторным инфарктом.