Сергей Лавров даст интервью в эфире радио "Комсомольская правда"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В среду, 14 октября, в 11:00 министр иностранных дел Сергей Лавров даст эксклюзивное интервью в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава МИД даст свою оценку последним мировым событиям и расскажет о дальнейшем развитии отношений между Россией и другими странами. Министр расскажет о том, почему страны Запада продолжают фальсифицировать итоги Второй мировой войны, кто из кандидатов в президенты США более выгоден России и существует ли угроза для строительства "Северного потока – 2".

Ответы на эти и многие другие вопросы – в эксклюзивном интервью Сергея Лаврова на 97,2 FM.