В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко

Фото: kremlin.ru
В графике Владимира Путина нет встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Выборы президента Белоруссии состоялись в республике в воскресенье, 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на них более 80% голосов, в то время как его основной конкурент Светлана Тихановская – немногим более 10%.
Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.
После состоявшихся выборов в Белоруссии начались протестные акции.
В белорусских городах прошли новые акции протеста