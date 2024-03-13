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ВСУ понадобятся десятилетия, чтобы добраться до украинских границ 1991 года. Об этом майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".

Эксперт отметил нехватку мотивированных солдат для достижения подобной цели и раскритиковал намерения украинского руководства. По его мнению, в высшем военном руководстве есть проблемы, а общество Украины дезориентировано.

"Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников и тех, кто имеет деньги", – уверен офицер.

Лапин считает, что если текущая ситуация сохранится, то воевать будут внуки нынешнего поколения.

Ранее он заявил, что украинской армии придется серьезно сократить протяженность фронта для его удержания, так как дефицит боеприпасов и живой силы не позволяет ВСУ оборонять длинную линию соприкосновения.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс, в свою очередь, отмечал, что Украина в этом году может потерять значительные территории, если Штаты не возобновят поставки Киеву вооружения и военной техники.

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