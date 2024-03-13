ВС РФ за день уничтожили два Ми-8 ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) за прошедшие сутки уничтожили два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По их данным, воздушную технику уничтожили на площадке в районе Новопавловки в ДНР. Также ВС РФ уничтожили цех по ремонту вооружения и военной техники ВСУ, который находился в районе Балаклеи Харьковской области.

"Кроме того, нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", – добавили в МО РФ.

Также в течение суток российские войска сбили 136 украинских БПЛА, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО "Град" и три управляемые авиационные бомбы Hammer.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что штурмовая группа ВС РФ ночью провела рейд на правом берегу Днепра, ликвидировав до 30 боевиков ВСУ. Пехотинцы высадились у основания Антоновского моста, благодаря внезапности ВСУ не смогли вовремя среагировать, добавил он.

По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские войска уже отвели тяжелую зарубежную технику из района Красногоровки и освобожденного ВС РФ Невельского. Он подчеркнул, что после ликвидации четвертого танка Abrams ВСУ убрали технику в сторону Красноармейска.