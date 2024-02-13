В МИД заявили, что встреча глав ведомства в формате "Россия – Африка" пройдет осенью

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Россия совместно с партнерами из Африки занимается организацией встречи глав внешнеполитических ведомств в формате "Россия – Африка", которая должна пройти осенью 2024 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

По его словам, главы МИД Африки и России должны будут в рамках этой встречи подвести промежуточные итоги проделанной после саммита работы.

"Планируем сделать это в рамках нового регулярного диалогового механизма – министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", – уточнил он.

При этом Ткаченко напомнил, что первый саммит "Россия – Африка" состоялся еще в 2019 году в Сочи. Тогда, как он утверждает, это мероприятие обозначило стратегический вектор развития сотрудничества России с Африкой. На втором саммите в Санкт-Петербурге в прошлом году участники утвердили инструментарий осуществления курса на придание партнерству стратегического характера.

Ранее Ткаченко сообщил, что третий саммит "Россия – Африка" состоится в 2026 году в одной из африканских стран. По его словам, запланированные к ежегодному проведению в интервалах между саммитами министерские конференции позволят более четко структурировать подготовку к третьему саммиту.



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