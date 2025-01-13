Глава Международного суда ООН Наваф Салам назначен премьером Ливана

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Председатель Международного суда ООН Наваф Салам назначен премьер-министром Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы государства.

"Президент Джозеф Аун по итогам консультаций с парламентскими фракциями поручил Навафу Саламу сформировать новое правительство Ливана", – говорится в тексте указа.

Утром 13 января в президентском дворце в Бейруте прошли парламентские консультации перед назначением премьер-министра. За кандидатуру Салама проголосовали 85 депутатов из 128. За его соперника – исполнявшего обязанности премьер-министра Наджиба Микати – отдали голоса девять членов парламента.

Ранее в Ливане завершился второй тур голосования за президента республики. В нем победил генерал Джозеф Аун. Свой голос за него отдали 99 из 128 депутатов. Аун стал 14-м по счету президентом Ливана после получения государством независимости в 1943 году.