Пушков высмеял поручение Трампа вернуть на Луну астронавтов США

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Сенатор Алексей Пушков в лукавой форме прокомментировал заявление Трампа о возвращении астронавтов США на Луну. По мнению политика, без российских двигателей американцы никуда добраться не смогут.

"Возобновление" полетов на Луну? Славно. А как туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут", – написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил NASA возобновить космическую программу полетов человека на Луну.