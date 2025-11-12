Ушаков назвал свой разговор с советником премьера Британии неинтересным

Фото: ТАСС/POOL/ЕРА/ALEXANDER NEMENOV

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что говорил с советником премьер-министра Великобритании Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Однако разговор оказался "неинтересным", указал российский политик.

"Разговор получился, мы разговаривали. Просто он изложил официальную позицию Лондона, но это не совсем интересно", – цитирует его ТАСС.

По словам Ушакова, обычно в ходе закрытых переговоров обсуждают какие-то предложения или соображения, но Пауэлл просто старался отобразить позицию Европы. Также помощник президента РФ заявил, что не понимает, почему информация об этом разговоре всплыла только сейчас.

Ранее СМИ со ссылкой на ряд европейских чиновников писали, что Пауэлл в 2025 году связывался с Ушаковым, чтобы установить канал связи и донести позицию Лондона и Брюсселя. Разговор политиков был проведен лишь единожды и не увенчался успехом.

Эксперты считают, что Британия попыталась взять на себя инициативу по общению с Москвой на фоне аналогичных действий со стороны США. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже подтвердил факт разговора Пауэлла и Ушакова. По его словам, Пауэлл выразил сильное желание изложить позицию европейцев по украинскому вопросу, при этом проявив недостаток интереса к российской точке зрения.

