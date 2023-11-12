Пушков оценил унижение на дебатах кандидата в президенты США Хейли, настроенную против РФ

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Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами "уничтожил" в публичном поле кандидата в президенты США Никки Хейли. Об это заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале, комментируя предвыборные дебаты в США.

Так, Рамасвами назвал Хейли, настроенную в ООН против РФ, "Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках".

"Рамасвами размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни – символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США", – написал Пушков.

При этом в ответ, как утверждает сенатор, кандидат в президенты США, призывающая к ударам по Ирану, ничего не смогла ответить.

Также Пушков указал на то, что жители США в лице Рамасвами получили яркого и нестандартного политика, который сильно отличается от многих представителей демократии и республиканцев.

Ранее сообщалось, что Трамп опережает Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести "колеблющихся" важнейших штатов. Байден уступает Трампу от 3 до 10 процентных пунктов среди избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Байден же обгоняет Трампа на 2 процентных пункта в Висконсине.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей