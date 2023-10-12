Кампания Запада против РФ сказалась на итогах выборов в СПЧ ООН – МИД РФ

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Западная антироссийская кампания повлияла на результаты выборов в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) на период 2024–2026 годов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В сообщении напомнили, что Россия набрала 83 голоса государств – членов ООН в свою поддержку на выборах в СПЧ ООН, которые прошли в ходе пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Этого не хватило, чтобы выиграть у конкурентов по Группе восточноевропейских государств – Албании и Болгарии.

Подчеркивается, что на этом сказалась "нечистоплотная" антироссийская кампания, развязанная Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем и их союзниками. По данным МИД, на государства – члены ООН оказывалось давление и политический и экономический шантаж, чтобы РФ не смогла вернуться в состав СПЧ.

В дипведомстве уточнили, что в этих целях Запад вел не только кулуарную пропаганду среди делегаций, но и впервые использовал трибуну Совбеза ООН для агитации против РФ.

Россия продолжит активную работу в Совете в качестве государства-наблюдателя, говорится в сообщении. Работа будет направлена на укрепление международного режима соблюдения прав человека на основе принципов объективности, равноправия, неизбирательности и в целях искоренения практики двойных стандартов, налаживание конструктивного межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев тот факт, что Россию не избрали в состав Совета ООН по правам человека на 2024–2026 годы.

До этого РФ избиралась в СПЧ в 2020 году. Она проработала там до 2022-го, после чего лишилась своих полномочий по решению США и союзников. После этого РФ заявила о выходе из совета.

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