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Обещая очередные транши помощи Украине, Великобритания вносит себя в историю как спонсор террористов ВСУ. Об этом заявило диппредставительство РФ в Лондоне по итогам визита главы британского МИД Дэвида Лэмми в Киев совместно с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

"Результаты пребывания главы Форин оффиса Дэвида Лэмми в компании американского коллеги Энтони Блинкена в украинской столице свидетельствуют о продолжающейся увлеченности Лондона погоней за несбыточной целью нанесения нашей стране "стратегического поражения", – передает ТАСС заявление посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что киевскому режиму обещают новые транши в виде оказания помощи и передачи средств. В посольстве считают, что новые вложения, как и предшествующие, так же быстро будут уничтожены в зоне специальной военной операции. Кроме того, очередные денежные средства перейдут к коррумпированным представителям украинских элит.

По данным посольства, британские власти готовы совершить "очередной весьма опасный виток в спирали эскалации", чтобы исправить неблагополучную ситуацию на Украине.

Посольство РФ в Лондоне заявило, что власти Великобритании все глубже увязают в конфронтационных силках и вписывают себя в историю в качестве спонсора террористов и мародеров ВСУ.

Накануне Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Штаты дополнительно выделят на нужды Украине еще свыше 717 миллионов долларов. По его словам, 325 миллионов долларов пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, 290 миллионов – на оказание гуманитарной поддержки населению, еще порядка 102 миллионов долларов – на разминирование территории.

