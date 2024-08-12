На форум "Армия-2024" приглашены делегации 110 государств

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Делегации 110 государств приглашены на форум "Армия". Об этом заявил начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук.

"В этом году на форум приглашены официальные военные делегации 110 иностранных государств. Большая часть из них уже подтвердила свое участие. Четыре государства сформировали национальные экспозиции: Белоруссия, Иран, Индия, Китай", – приводит его слова ТАСС.

Он также сообщил, что в работе форума примут участие более 120 иностранных компаний.

Осадчук подчеркнул, что форум "Армия" дает иностранным гостям уникальную возможность познакомиться с разработками российского ОПК. По его словам, тематической доминантой форума в этом году стала СВО. В рамках обновленной концепции форум станет сугубо деловым мероприятием для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений.

По его словам, всем участникам и гостям форума будут продемонстрированы преимущества российских образцов вооружений, возросший уровень технических и технологических возможностей ОПК России и новые решения, выработанные с учетом опыта, приобретенного в ходе проведения спецоперации на Украине.

Осадчук расказал, что на форуме также широко представят продукцию "народного ОПК" для СВО. По его словам, в дальнейшем экспозиция станет постоянной, будет проводиться апробация и демонстрация в действии разработок.

Военно-технический форум в этом году продлится всего три дня вместо традиционных семи – с 12 по 14 августа. Первый день "Армии-2024" пройдет в закрытом режиме, а во второй и третий запланированы дни работы специалистов – их можно будет посетить по бизнес-билетам. Форум пройдет на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка.

