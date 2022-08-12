Вучич заявил, что Сербии не нужны военные базы на ее территории

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Сербии не нужны военные базы на ее территории. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в эфире TV Prva.

По его словам, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, самостоятельно укрепляя свою армию и заботясь о своем народе.

Вучич отметил, что страна будет сильной, чтобы быть самостоятельной.

"Строить политические союзничества, не стыдиться своих хороших отношений с Россией, США, КНР, будет на европейском пути и сама будет заботиться о себе", – сказал Вучич.

Ранее Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад. Он считает, что от Путина последуют предложения, как только будут решены некоторые задачи в Донбассе.

