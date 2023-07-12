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17:38

Политика

НАТО в случае угрозы может перебросить в Польшу около 100 тысяч солдат

Фото: 123RF/jackf

НАТО сможет перебросить в Польшу порядка 100 тысяч солдат, если для страны возникнет реальная угроза. Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса. Его цитирует ТАСС.

По его словам, это положение утверждено в планах обороны Альянса. Дуда пояснил, что если, к примеру, произойдет нападение на Брестские ворота, то на территорию Польши могут направить солдат для немедленной обороны.

Ранее члены Североатлантического альянса в рамках саммита заявляли, что Россия представляет самую серьезную угрозу безопасности для НАТО.

НАТО также обратился к Китаю, призывая осудить проведение спецоперации и перестать оказывать поддержку РФ. Как уточнили в Альянсе, углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам евроатлантического блока.

Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО в Вильнюсе

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