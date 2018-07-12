В Кремле ответили на слова Трампа о "Северном потоке-2"

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Слова президента США Дональда Трампа о газопроводе "Северный поток – 2" демонстрируют недобросовестную конкуренцию. Это попытка вынудить Европу покупать американский СПГ, стоящий дороже российского трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Многие десятилетия Россия подтверждала и продолжает подтверждать, что является надежным гарантом энергетической безопасности Европы, подчеркнул он. По словам представителя Кремля, ни один источник не показывал большую надежность и стабильности, чем поставки трубного газа, которые нужны для поступательного развития Европы, сообщают "Аргументы недели".

"Мы считаем, что это вопрос экономической конкуренции, и что именно в рамках экономической конкуренции покупатели должны принимать решение о предпочтительности того или иного источника", – добавил Песков.

Ранее Трамп заявил, что Германия стала заложницей российского газа. По его мнению, неприемлемо, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод, в то время США должны ее защищать как союзника по НАТО.