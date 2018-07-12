Эксперт прокомментировал слова Трампа о "трубопроводе долларов"

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Заявление американского президента Дональда Трампа в Twitter о том, что "трубопровод долларов" из Европы в РФ неприемлем, прокомментировал заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Шатров высказал предположение, что у Трампа не получается убедить Европу и он прибегает к форме публичного давления, передает RT.



"Раз он об этом так настойчиво изо дня в день говорит, то мы можем предположить с большой долей уверенности, что переговоры идут негладко", – сказал эксперт.

По словам Шатрова, давление со стороны Вашингтона будет продолжаться. При этом он добавил, что планы президента США не соотносятся с экономической выгодой для европейцев.

Эксперт отметил, что для Европы невыгодно сотрудничество с Вашингтоном в тех сферах, которые продвигает Трамп. Речь о закупке сжиженного газа.

Ранее президент США назвал неприемлемым "трубопровод долларов" из Европы в РФ. Трамп подчеркнул, что страны НАТО по его просьбе выделяют на оборону миллиарды дополнительных долларов, но этого недостаточно. Он также посетовал, что Штаты тратят слишком много денег на поддержку Европы.