Трамп возмутился потоком "трубопроводных долларов" из Европы в Россию

ABACA/Douliery Olivier

Дональд Трамп считает, что поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию неприемлем. Об этом президент США заявил в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что страны НАТО по его просьбе выделяют на оборону миллиарды дополнительных долларов, но этого недостаточно. Он также посетовал, что Штаты тратят слишком много денег на поддержку Европы.