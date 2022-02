Трамп возмутился потоком "трубопроводных долларов" из Европы в Россию

Дональд Трамп считает, что поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию неприемлем. Об этом президент США заявил в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что страны НАТО по его просьбе выделяют на оборону миллиарды дополнительных долларов, но этого недостаточно. Он также посетовал, что Штаты тратят слишком много денег на поддержку Европы.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable!