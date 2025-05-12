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02:19

Политика

Трамп заявил о снижении стоимости лекарств в США на 30–80%

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается подписать указ о снижении стоимости рецептурных лекарств в стране на 30–80%. Об этом глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, указ будет подписан утром 12 мая. Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и фармацевтические препараты будут снижены практически сразу.

В результате реализации данной меры цены на лекарства в США снизятся, в то время как в других странах они могут увеличиться, отметил глава государства.

Ранее Трамп распорядился установить пошлины в размере 100% на поступающие в страну зарубежные фильмы. По его мнению, американская киноиндустрия умирает из-за согласованных действий других стран.

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