Трампа призвали пересмотреть политику в отношении Москвы

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Американские политики призвали Дональда Трампа пересмотреть политику Вашингтона в отношении Москвы. Свое мнение бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн выразили в совместной статье для Wall Street Journal.

Политики настаивают, что российско-американские отношения, которые оказались в тупике, могут привести к конфронтации и в итоге обернутся применением ядерного оружия.

По мнению экспертов, уровень угрозы превышает опасность, грозившую миру во времена холодной войны.

Вашингтону, по мнению специалистов, нужен новый подход к отношениям с Москвой, а главную роль в этом процессе должен сыграть конгресс США.

Шульц, Перри и Нанн предлагают создать двухпартийную группу в парламенте, которая будет одновременно отвечать за укрепление НАТО и возобновление диалога с Россией.

Также авторы статьи призвали Владимира Путина и Дональда Трампа выпустить совместную декларацию с осуждением ядерного оружия и ядерной войны.

Они утверждают, что такой шаг даст понять, что РФ и США понимают свою ответственность и необходимость работать ради безопасности всего мира.

Ранее стало известно, что Агентство по международному развитию США (АМР) планирует создать структуру по противодействию влиянию России в международном пространстве. На эти цели уже запрошено из бюджета США 584 миллиона долларов.

Кроме того, в Минфине США заявили, что политика санкций в отношении России показала свою успешность и будет продолжена.