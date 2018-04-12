Финляндия выдала второе разрешение на строительство "Северного потока – 2"

Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Газета.ру".

Документ выдан региональным административным агентством Южной Финляндии. Отмечается, что первое разрешение Финляндия выдала на прошлой неделе. Таким образом финские власти выдали полный комплект разрешений на строительство газопровода.

Ранее Евросоюз и Еврокомиссия не стали поддерживать строительство газопровода "Северный поток – 2". Сообщалось, что ЕК намерена добиться того, чтобы "Северный поток – 2" был "прозрачным", "недискриминационным" и имел "возможность доступа к сети для третьих сторон".

"Северный поток – 2" – подводный газопровод, его протяженность составляет около 1220 километров. Он проходит через Балтийское море из России в Германию. 374 километров газопровода пройдет по экономической зоне Финляндии.