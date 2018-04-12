Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля 2018, 11:22

В мире

Финляндия выдала второе разрешение на строительство "Северного потока – 2"

Фото: DPA/Patrick Pleul/ТАСС

Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Газета.ру".

Документ выдан региональным административным агентством Южной Финляндии. Отмечается, что первое разрешение Финляндия выдала на прошлой неделе. Таким образом финские власти выдали полный комплект разрешений на строительство газопровода.

Ранее Евросоюз и Еврокомиссия не стали поддерживать строительство газопровода "Северный поток – 2". Сообщалось, что ЕК намерена добиться того, чтобы "Северный поток – 2" был "прозрачным", "недискриминационным" и имел "возможность доступа к сети для третьих сторон".

"Северный поток – 2" – подводный газопровод, его протяженность составляет около 1220 километров. Он проходит через Балтийское море из России в Германию. 374 километров газопровода пройдет по экономической зоне Финляндии.

политика за рубежом экономика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика