Глава МВД Эстонии заявил, что не удивился объявлением себя в розыск в РФ

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Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал, что не удивился тому, что Россия объявила его в розыск. Об этом он рассказал в беседе с порталом Delfi.

"Поскольку в России приближаются президентские выборы и 9 Мая уже не за горами, в таком поведении нет ничего удивительного", – ответил он.

При этом эстонского чиновника не испугало объявление в розыск, хоть он и отнесся к данному факту серьезно. Действия Москвы можно трактовать как попытку изолировать от всего мира его и других чиновников, сказал Ляэнеметс.

"У нас есть органы безопасности – я им доверяю, они справятся с задачей", – подчеркнул он.

Российское МВД 12 марта объявило министра внутренних дел Эстонии в розыск по уголовной статье. По данным СМИ, уголовное дело возбудили из-за уничтожения и повреждения памятников советским воинам.

До этого МВД РФ уже объявляло в розыск премьер-министра страны Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.

Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Москвы против чиновников Таллина и других связаны с надругательством над исторической памятью и враждебностью по отношению к РФ.

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