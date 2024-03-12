ЕП одобрил директиву ЕС об уголовном преследовании за нарушение санкций

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Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге одобрил директиву, которая предусматривает уголовное преследование за нарушение санкций Евросоюза. Ожидается, что она позволит конфисковывать по решению судов замороженные частные российские активы. Трансляцию голосования вели на сайте ЕП.

За документ проголосовали 543 депутата, против – 45 парламентариев, 27 воздержались. Согласно директиве, страны Евросоюза должны определять действия, направленные на нарушение введенных ЕС санкций, как уголовные преступления.

Наказания предусмотрены за помощь входящим в санкционный список лицам, нарушение запрета на торговлю санкционными товарами, поездки, осуществление запрещенных транзакций, предоставление запрещенных финансовых услуг.

Директива относится не только к нарушению мер против РФ, но и любых санкций, введенных ЕС против других стран. Для окончательного утверждения документа его должен одобрить Европейский совет, говорится в сообщении ЕП.

Ранее в СМИ сообщалось, что Евросоюз предложит внести 35 физических лиц и 2 юридических лица в российский санкционный список в связи со смертью Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении РФ 23 февраля. Ограничительные меры введены против 106 физических и 88 юридических лиц. В общей сложности санкции наложены на более двух тысяч физических и юридических лиц.

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