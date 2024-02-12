В СВР заявили, что Запад планирует назначить "наместника" на Украине

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США и Великобритания требуют от стран "Большой семерки" (G7) сделать должность "спецпосланника" по Украине, который будет иметь доступ к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах. Об этом сказано в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.

Кроме того, "спецпосланник" должен будет прерывать шаги властей Украины, которые не были согласованы с США и Великобританией, предлагая вместо этого правильные решения с точки зрения западных стран, передает РИА Новости.

Таким образом, по словам Нарышкина, западные страны продолжают разрабатывать механизмы по контролю территории Украины, что вызывает у РФ беспокойство. При этом Нарышкин уточнил, что кандидатами на роль "спецпосланника" стали русофобски настроенные политики США и Европы, в числе которых присутствует генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также директор СВР указал на то, что Запад во время обсуждения вопроса о введении должности "спецпосланника" учитывает понимание украинцами неизбежности достижения целей СВО в условиях сложной ситуации на передовой, проблем с проведением мобилизации на Украине и пауз в поставках военной помощи со стороны западных стран.

"В связи с этим в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей", – отметили в пресс-службе, добавив, что некоторые уже перешли на другую сторону.

Более того, Нарышкин считает, что присутствует большая вероятность того, что задумка с должностью "спецпосланника" по Украине не приведет к желаемым американской и британской сторонами результатам. По его словам, кандидат на этот пост вряд ли сможет долгое время находиться "на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства".

"Опустившись на дно, он окажется в теплой компании послов государств "семерки" на Украине, которые не справились с ролью "коллективного наместника" на украинской земле", – заключили в СВР.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что Евросоюз может выделить достаточно средств для победы Украины в конфликте с РФ. По информации Орбана, жители государств ЕС недовольны большими тратами их правительств на поддержку Украины.

Политик заявил, что вопрос выделения средств стал для ЕС настоящей проблемой. В связи с этим премьер Венгрии не исключил, что Украина может потерять еще больше территорий и потерпеть полное поражение.



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