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В Крыму оценили слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украина является колонией Евросоюза. По мнению депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека, это происходит из-за людей у власти страны, которые занимаются экономикой по принципу "взять и поделить" между собой.

"Объективно следует признать, что Украина из "ценового" комфорта активно перемещается на уровень "дороговизны" жизни", – сообщил в комментарии RT Бальбек.

По мнению парламентария, причины кризиса на Украине – нежелание прекращать конфликт в Донбассе и противостояние с Россией, а также "в непомерных личных финансовых аппетитах, неуемной страсти к зарабатыванию и воровству денег на военных заказах".

Накануне депутат Рады Вадим Рабинович назвал Украину колониальной страной. По мнению парламентария, безвизовый режим со странами Европы стал главной угрозой для государства. Он отметил, что Европа специально улучшает условия для трудовой миграции украинцев и таким образом "высасывает из Украины завтрашний день". Подобное положение дел названо "безумием и катастрофой".

Ранее сообщалось, что Министерство информационной политики Украины готовит социальные ролики, повествующие о том, что такое Европа и европейские ценности. Предполагается, что ролики будут показывать на украинском телевидении, в кинотеатрах страны и в интернете.