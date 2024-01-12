Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Бывшая супруга вице-спикера Госдумы Петра Толстого Дарья умерла. Об этом сообщила ее подруга, член Союза художников РФ Ольга Мотовилова-Комова на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Не стало нашего близкого друга, красивой женщины и прекрасного человека Дарьи Толстой! Прошу всех моих верующих православных друзей помолится за нее", – написала Мотовилова-Комова.

По ее словам, женщина скончалась еще 10 января. Она также выразила искренние соболезнования родственникам бывшей супруги вице-спикера Госдумы.

Подруга Дарьи Толстой добавила, что отпевание пройдет 12 января в 11:00 в Храме Девяти Мучеников Кизических.

Сам политик подтвердил РБК, что его экс-супруга скончалась, рассказав, что она долгое время боролась с тяжелой болезнью.

"Да, Дарья скончалась вчера утром (10 января. – Прим. ред.), дома, в кругу родных. Мы все были рядом с ней и простились", – подчеркнул он.

В браке Дарья и Петр прожили более 20 лет, но в 2016 году развелись.

