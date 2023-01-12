Эрдоган хочет в ближайшее время поговорить с Путиным и Зеленским о гумкоридоре

Фото: ТАСС/Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет переговорить по телефону с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, подняв вопрос гуманитарного коридора. Об этом информирует телеканал CNN Türk со ссылкой на омбудсмена Турции Шерефа Малкоч.

По данным СМИ, переговорить турецкий лидер со своими коллегами запланировал в четверг, 12 января, или пятницу, 13 января.

До этого Эрдоган выступил с заявлением, рассказав о готовности Турции взять на себя лечение раненных на Украине. В свою очередь, Малкоч поделился, что Анкара рассчитывает благодаря созданию гуманитарного коридора между РФ и Украиной помочь детям, женщинам и раненым.

Также турецкий лидер подчеркнул, что Турция будет продолжать деятельность в направлении гуманитарной помощи.

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