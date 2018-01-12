Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

12 января, 22:34

Трамп продлил отмену санкций против Ирана в последний раз

политика власть за рубежом

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп продлил режим снятия санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана, именуемого также Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Уточняется, что Вашингтон собирается работать с европейскими партнерами над дополнением к соглашению. Оно должно установить для Ирана некоторые ограничения, которые он не сможет нарушить. Иранские представители не будут участвовать в этих переговорах, передает ТАСС.

При этом США выступают за долгосрочное соглашение. Если исход переговоров окажется успешным, Штаты останутся участником ядерной сделки.

Одновременно минфин США вводит санкции в отношении пяти физических лиц и девяти организаций за причастность к нарушениям прав человека в Иране, а также к ракетной программе Тегерана.

По словам представителя американской администрации, санкции должны оказать серьезное политическое давление. Одним из подпавших под рестрикции стал Садих Ардешир Амоли Лариджани – глава судебной системы Ирана. Он приходится братом главе меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

Подчеркивается, что если соглашение с Ираном не исправят, США выйдут из него. Президент Штатов Дональд Трамп намерен разорвать сделку при бездействии других стран.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать