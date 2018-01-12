Трамп продлил отмену санкций против Ирана в последний раз

12 января, 22:34
Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery
Президент США Дональд Трамп продлил режим снятия санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана, именуемого также Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).
Уточняется, что Вашингтон собирается работать с европейскими партнерами над дополнением к соглашению. Оно должно установить для Ирана некоторые ограничения, которые он не сможет нарушить. Иранские представители не будут участвовать в этих переговорах, передает ТАСС.
При этом США выступают за долгосрочное соглашение. Если исход переговоров окажется успешным, Штаты останутся участником ядерной сделки.
Одновременно минфин США вводит санкции в отношении пяти физических лиц и девяти организаций за причастность к нарушениям прав человека в Иране, а также к ракетной программе Тегерана.
По словам представителя американской администрации, санкции должны оказать серьезное политическое давление. Одним из подпавших под рестрикции стал Садих Ардешир Амоли Лариджани – глава судебной системы Ирана. Он приходится братом главе меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.
Подчеркивается, что если соглашение с Ираном не исправят, США выйдут из него. Президент Штатов Дональд Трамп намерен разорвать сделку при бездействии других стран.
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