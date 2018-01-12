В Белоруссии заявили, что хотят дружить со всеми

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Белоруссия не хочет "уходить" от России за счет сближения с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

"Мы хотим дружить со всеми. Мы хотим иметь нормальные отношения со всеми. При этом мы не хотим, как некоторые трактуют, уходить от России, приближаться к Европейскому союзу или наоборот", – цитирует Макея "Газета.ру".

Он отметил важность России и Евросоюза, как геополитических игроков и партнеров Белоруссии. "Мы хотим иметь не равноудаленные, а равноприближенные отношения со всеми направлениями света, со всеми лагерями", – сказал Макей.

Также он призвал Россию и ЕС уйти от существующей конфронтационной риторики.

В декабре Белоруссия не поддержала резолюцию Генассамблеи ООН приняла о состоянии охраны прав человека в Крыму. Документ был предложен Украиной в соавторстве с 30 другими странами.