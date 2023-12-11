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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отравить патогенными биологическими агентами источники питьевой воды, продовольствие и корма для животных на фоне неудавшегося контрнаступления, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ (ВС РФ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет ТАСС.

"В ноябре 2023 года в населенном пункте Черниговка Запорожской области специалистами министерства обороны России совместно с Россельхознадзором установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней (АЧС)", – сказал он.

По информации представителя военного ведомства, в результате умышленного заноса АЧС пришлось подвергнуть убою более 7 000 голов свиней. Он также уточнил, что чуму свиней нашли в период отсутствия активности переносчиков и естественной миграции диких животных.

Кроме того, на фоне неудач на фронте Служба безопасности Украины (СБУ) планирует устроить провокацию в зоне СВО с использованием боевых отравляющих веществ, уверен Кириллов. Как уточнил начальник войск РХБЗ ВС РФ, провокацию с веществами, аналогичных по оказываемому эффекту цианидам, могут устроить в зоне наступления российских войск.

Он подчеркнул, что СБУ привлекла украинскую компанию "Реалаб", через которую ранее закупила за рубежом триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия. Кириллов напомнил, что первое вещество является химикатом и подлежит ежегодному декларированию. По его информации, триэтаноламин является прекурсором для синтеза азотистого иприта – одного из боевых отравляющих веществ.

Ранее начальник войск РХБЗ рассказал, что за все время проведения специальной операции ВСУ пытались 17 раз отравить при помощи химического оружия продукты питания российских подразделений. В результате этих атак погибло не меньше 15 человек, сказал он.

До этого в отношении жителя Барнаула, отравившего воду для военнослужащих российской армии, завели уголовное дело. Чтобы доказать представителям Украины, что он разделяет их позицию, 42-летний мужчина отравил воду, предназначенную для мобилизованных. Свои преступные действия он зафиксировал на видео. Злоумышленника арестовали.

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