США исключили Россию из списка опасных для туристов стран

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Госдеп США переместил Россию из списка стран, которые могут быть опасны для туристов, в категорию, где стоит проявлять повышенную осторожность. Уведомление опубликовано на сайте ведомства.

В документе отмечается, что гражданам США не следует посещать Северный Кавказ, включая Чечню, из-за террористических угроз и риска гражданских беспорядков.

Кроме того, американцев предостерегли от поездок в Крым из-за "оккупации Россией украинской территории". В Госдепе подчеркнули, что правительство Штатов не может предоставить экстренные услуги своим соотечественникам, путешествующим в Крыму.

Как уточняет "Российская газета", Москва положительно восприняла решение американской стороны исключить Россию из стран, находящихся в категории "пересмотреть поездку".

"С удовлетворением восприняли снятие Госдепом безосновательных рекомендаций американским гражданам "передумать посещать Россию"", – отметили в посольстве РФ в США.

В диппредставительстве напомнили, что во время недавнего чемпионата мира по футболу в российской столице побывали 167 тысяч американцев, которые смогли увидеть "совсем не ту Россию", которую показывают в западных СМИ.

На минувшей неделе Госдеп потребовал от России либо отказаться от ракеты 9M729, либо модифицировать ее. В ведомстве уверены, что это необходимо сделать для соответствия условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.