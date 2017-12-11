Матвиенко заявила о продолжении ротации губернаторов в 2018 году

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Отставок глав регионов России не планируется до конца 2017 года. Работа по ротации кадров продолжится в 2018 году, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"До конца этого года никто не уйдет в отставку. Что касается следующего года, то, безусловно, продолжится плановая ротация тех губернаторов, у кого срок заканчивается, они не планируют на очередной срок идти, и по другим причинам", – отметила спикер в интервью телеканалу РБК.

Она добавила, что не будет называть фамилии чиновников, которые могут покинуть свои посты в 2018 году.

В сентябре 2017 года прошла серия смен глав регионов. В отставку ушли губернаторы Нижегородской и Самарской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского края и глава Дагестана. Ротация продолжилась в октябре – сменились руководители Ивановской, Омской и Псковской областей.

О своем желании уйти в отставку заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.