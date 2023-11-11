На Украине пообещали ответные удары по энергетической инфраструктуре РФ

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Украинская сторона готова к ответным ударам по энергетическим объектам на территории России в том случае, если ВС РФ зимой усилят атаки на украинскую инфраструктуру. Об этом пишет Politico со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Глава ведомства посетил США. Представители СМИ спросили его, способен ли Киев атаковать нефтегазовую инфраструктуру России. На это Галущенко заявил, что это было бы справедливо. Вместе с этим министр усомнился в способности ударов вызвать рост цен на газ и нефть.

"Я имею в виду, что это топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится", – указал Галущенко.

Он добавил, что не имеет отношения к армии и в ходе своего визита в Штаты не говорил с Вашингтоном по поводу предполагаемых атаках по объектам в России. Однако известно, что Галущенко является членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В прошлом месяце ВС РФ за неделю осуществили 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре украинской стороны. Кроме того, армия России поразила пункты размещения бойцов ВСУ, националистов и иностранных наемников.

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