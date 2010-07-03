Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США

09:57
09:57
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Фото: depositphotos/denisismagilov
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию. Это решение последовало после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
"Мы расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом. Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом", – сказал дипломат.
Госдеп США накануне ввел санкции в отношении двух руководящих сотрудников СК в Сургуте. Это глава регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач.
Их обвинили в причастности к пыткам и в нарушении прав последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" (в России признана экстремистской и запрещена).
Ранее сообщалось, что в США планируют ввести санкции против российской компании "Роснефть". Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что компания зарабатывает большие деньги на торговле с Венесуэлой, и в последнее время наметилась растущая зависимость венесуэльских властей и нефтяной компании PDVSA от "Роснефти".
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