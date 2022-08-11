Зеленский должен признать правдивость обвинений Amnesty International – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость доклада правозащитной организации Amnesty International, в котором ВСУ обвиняются в преступлениях против мирных жителей, сообщает издание Politico.

"Зрелым ответом на ​​критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца", – отметил автор статьи Пол Тейлор.

По его мнению, власти Украины заинтересованы в постоянной критике Amnesty International, после которой глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения организации приняли решение покинуть свои посты.

Тейлор подчеркнул, что опубликованный отчет был политически неудобен для киевских властей и их западных союзников, "но это не делает его неправильным или неточным".

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

Позже в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что доклад Amnesty International свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. В диппредставительстве считают, что звучащие обвинения в адрес ВС РФ о якобы совершенных военных преступлениях преследуют только одну цель – исказить истинное положение дел.