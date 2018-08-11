Германия усомнилась в обоснованности американских санкций против России

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Обоснованность новых антироссийских санкций, введенных США, вызывает много вопросов, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

По его словам, если Штаты планируют новые ограничения в связи с обращением в России с боевыми веществами, то возникают вопросы, начиная с самих обстоятельств дела.

"Я юрист, и поэтому я придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны. Сейчас у меня нет уверенности в этом", – цитирует его РИА Новости.

При этом он считает, что еще больше санкций никому не нужно, необходимо только сотрудничество и диалог.

10 августа Госдеп объявил о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей. В документе содержится запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта.

Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа. Владимир Путин и члены СБ РФ подчеркнули полную нелегитимность новых санкций США. Дмитрий Медведев назвал их объявлением экономической войны и заявил, что Россия отреагирует на них.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявок что Россия готовит зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США.

Она с сожалением отметила, что вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, РФ в очередной раз вынуждена отвечать зеркально.