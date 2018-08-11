Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

11 августа 2018, 16:10

Германия усомнилась в обоснованности американских санкций против России

политика за рубежом

Фото: АР/Hauke-Christian Dittrich

Обоснованность новых антироссийских санкций, введенных США, вызывает много вопросов, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

По его словам, если Штаты планируют новые ограничения в связи с обращением в России с боевыми веществами, то возникают вопросы, начиная с самих обстоятельств дела.

"Я юрист, и поэтому я придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны. Сейчас у меня нет уверенности в этом", – цитирует его РИА Новости.

При этом он считает, что еще больше санкций никому не нужно, необходимо только сотрудничество и диалог.

10 августа Госдеп объявил о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей. В документе содержится запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта.

Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа. Владимир Путин и члены СБ РФ подчеркнули полную нелегитимность новых санкций США. Дмитрий Медведев назвал их объявлением экономической войны и заявил, что Россия отреагирует на них.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявок что Россия готовит зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США.

Она с сожалением отметила, что вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, РФ в очередной раз вынуждена отвечать зеркально.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать