МИД РФ объяснил решение США о размещении РСМД попыткой спасти репутацию Байдена

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Решение Вашингтона разместить американские ракеты средней и малой дальности (РСМД) на территории Германии стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все делается, для того чтобы каким-либо образом отвлечь внимание общественности от того вопроса, который встал перед всеми Соединенными Штатами Америки", – рассказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат подчеркнула, что США пытаются спасти Байдена после его провальных дебатов, когда вся страна начала задавать вопросы касаемо физического состояния Байдена. Также американцев, по словам Захаровой, заботит вопрос, как так получилось, что все население, государство и гражданское общество не были в курсе этого.

Ранее Пентагон анонсировал размещение РСМД на территории ФРГ в 2026 году. Речь шла о SM-6, Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии. В России пообещали дать жесткий и адекватный ответ на эти планы.

