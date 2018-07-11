Общественный штаб проконтролирует голосование на "дачных" участках

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы проконтролирует голосование на "дачных" участках, в том числе их обеспечение видеонаблюдением. Об заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.
По его словам, Центральная избирательная комиссия одобрила московский эксперимент, передает Агентство "Москва". В ЦИК поддержали образование экстерриториальных участков, а также подходы, касающиеся видеонаблюдения на участках за пределами столицы, отметил Венедиктов.
Он рассказал, что всего их появится свыше 200, основные будут находиться в Московской области. "Контроль за видеонаблюдением возьмет на себя Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра. У нас нет разницы между участком, расположенным в районе Арбата или в Калужской области. Это участок по выборам мэра Москвы, для нас никакой разницы не будет. Более того, мы из Москвы направим туда именно московских наблюдателей", – подчеркнул Венедиктов.
Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее пояснила, что создание "дачных" участков – это пилотный проект, целью которого – расширение возможностей избирательных прав. Она добавила, что ЦИК вместе с рабочей группой Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы будет работать над этим.
Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября. Видеонаблюдение с трансляцией в интернет организуют на 3,6 тысячи участковых избирательных комиссий и 128 территориальных.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: