Общественный штаб проконтролирует голосование на "дачных" участках

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Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы проконтролирует голосование на "дачных" участках, в том числе их обеспечение видеонаблюдением. Об заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

По его словам, Центральная избирательная комиссия одобрила московский эксперимент, передает Агентство "Москва". В ЦИК поддержали образование экстерриториальных участков, а также подходы, касающиеся видеонаблюдения на участках за пределами столицы, отметил Венедиктов.

Он рассказал, что всего их появится свыше 200, основные будут находиться в Московской области. "Контроль за видеонаблюдением возьмет на себя Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра. У нас нет разницы между участком, расположенным в районе Арбата или в Калужской области. Это участок по выборам мэра Москвы, для нас никакой разницы не будет. Более того, мы из Москвы направим туда именно московских наблюдателей", – подчеркнул Венедиктов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее пояснила, что создание "дачных" участков – это пилотный проект, целью которого – расширение возможностей избирательных прав. Она добавила, что ЦИК вместе с рабочей группой Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы будет работать над этим.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября. Видеонаблюдение с трансляцией в интернет организуют на 3,6 тысячи участковых избирательных комиссий и 128 территориальных.