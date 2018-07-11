В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа об угрозе со стороны Ирана

11 июля, 12:23
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на заявление США о высоком уровне террористической угрозы, которая исходит со стороны Ирана. Депутат считает, что все опасения напрасны, передает RT.
Госдеп США заявил о высоком уровне террористической угрозы, которая может быть направлена со стороны Тегерана. В ведомстве также отметили, что Иран планирует атаки при помощи своих посольств.
"Подобными заявлениями США пытаются обосновать санкции против Ирана и выход из иранской сделки, сохранив лицо государства. Это вряд ли у них получится, потому что свое слово нужно держать. Если заключили договор, то необходимо его придерживаться. Опасения насчет терроризма со стороны Ирана напрасны. Сомневаюсь, что использование посольств в качестве прикрытия возможно. Это, опять же, политизация вопроса", – пояснил Морозов.
Депутат также подчеркнул, что Иран – ответственная страна, которая не пойдет на такие действия. По его словам, сейчас Тегеран крайне заинтересован в поддержании хороших отношений со всеми государствами.
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Германию заложницей российского газа. В свою очередь, на страны НАТО обрушилась волна трамповской критики из-за поддержки строительства газопровода Северный поток – 2.
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