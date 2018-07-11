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11 июля, 11:00

Шойгу заявил о невозможности прямого военного конфликта РФ и Украины

политика власть безопасность

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Москвой и Киевом.

Он подчеркнул, что только полное выполнение украинским правительством минских договоренностей позволит избежать "геноцида русского населения" страны, передает ТАСС.

По его словам, Киев уклоняется от выполнения соглашений, находя разные предлоги, и продолжает делать обвинительные заявления в адрес Москвы.

"Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", – сказал Шойгу в интервью итальянскому изданию Giornale.

Министр обороны РФ также отметил, что Киев не хочет вести диалог с Донецком и Луганском, а без него урегулировать ситуацию невозможно. Шойгу выразил надежду, что страны Европы смогут повлиять на Киев, чтобы мирно урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также ряд других вопросов. 21 июня у главы государства состоялся телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

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