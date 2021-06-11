ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего члена партии

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Отделение ЛДПР по Хакасии изучает обстоятельства инцидента с поздравлением члена партии, который умер 9 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора отделения Михаила Молчанова.
По информации СМИ, к местным журналистам с гневным письмом обратился житель Хакасии, который возмутился тем, что Владимир Жириновский поздравил с днем рождения его сына, который погиб в 2012 году. По словам Молчанова, в партии не исключают, что данная история может быть провокацией.
"В этом случае ситуация на личном контроле. Мы разбираемся, как это произошло и почему", – сказал Молчанов.
По его словам, в отделение партии по этому случаю никто не обращался, что может поставить под сомнение произошедшее.
Ранее Владимир Жириновский предложил считать детьми людей в возрасте до 30 лет. При этом старшим поколением, по его мнению, должны считаться люди в возрасте за 70, а средним – от 35 лет. Его он назвал самым золотым.
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