Журналист Welt назвал главный козырь Путина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер посетил парад Победы в Москве и назвал главный козырь президента России Владимира Путина.

В частности, журналист рассказал о мощи российской армии.

"Укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина", – заявил Ваннер.

В своем эфире о Дне Победы в издании Welt назвали парад "внешнеполитическим посланием". При этом немецкие журналисты назвали мероприятия грандиозными.

Парад на Красной площади в 76-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая. В нем приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов. Всего в параде задействовали более 12 тысяч военнослужащих.

Кроме того, по Красной площади проехали легендарные танки Т-34, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".

В завершение парада в небе над Москвой пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н и шесть штурмовиков Су-25, которые выпустили дым в цветах российского флага.