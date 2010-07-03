В Госдуме оценили слова Порошенко о "врагах" Украины

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Слова Петра Порошенко о "врагах", которые мешают Украине вступить в ЕС и НАТО, оценил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Парламентарий счел заявление главы страны о борьбе с бедностью "насмешкой над народом". "Заявление Порошенко о том, что бедность начнут побеждать "со следующей недели", уверен будет воспринято как презрительная насмешка официального Киева над простым народом", – цитирует RT Бальбека.

Порошенко в ходе визита в Житомирскую область назвал бедность одним из главных врагов страны. По его словам, преодолевать бедность помогает децентрализация и индексация пенсий.

Ранее Порошенко сказал, что Украина за последние четыре года вышла из зоны риска и обеспечила макрофинансовую стабилизацию. По его словам, когда он пришел на должность, Украина находилась в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы.