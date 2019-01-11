В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о выходе Украины из зоны риска

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что Украине удалось выйти из зоны риска.

"Данное заявление ставит все с ног на голову, потому что на сегодняшний день, по прогнозам МВФ, Украина – самая бедная страна на просторах как Европы, так и евро-азиатского пространства. Ее долг МВФ уже превышает все мыслимые размеры", – цитирует его RT.

По мнению Водолацкого, слова Порошенко не соответствуют действительности. Эксперт полагает, что заявление связано с грядущими выборами в стране. На самом же деле Украина еще больше погружается в экономический и финансовый коллапс, считает он.

"В стране спад экономики, развал всех экономических и производственных связей и, самое главное, обнищание населения. На сегодняшний день более 82% украинцев живут за чертой бедности. Это одни из показателей той "стабильности", о которой говорит Порошенко", – заключил эксперт.

Ранее Порошенко сказал, что Украина за последние четыре года вышла из зоны риска и обеспечила макрофинансовую стабилизацию. По его словам, когда он пришел на должность, Украина находилась в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы.