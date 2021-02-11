Лукашенко заявил, что Белоруссия переживает переломный период

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Белоруссия в настоящий момент переживает переломный период в жизни страны и всего народа, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает RT.

"Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа", – заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Он отметил, что нынешний исторический момент сравним с периодом развала СССР и его последствий.

Ранее Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию даже на танке, если это будет необходимо. Глава государства подчеркнул, что расслабляться стране нельзя. Он также призвал не упрекать его в том, что он защищал Белоруссию.