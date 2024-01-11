11 января, 21:39Политика
Госдеп США призвал Иран немедленно освободить команду и нефтяной танкер St Nikolas
Фото: 123RF/astemmer
Соединенные Штаты призвали Иран немедленно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду. Об этом со ссылкой на замруководителя пресс-службы американского Госдепартамента Веданта Патела пишет ТАСС.
Представитель ведомства назвал "захват" судна незаконным, а также подчеркнул, что такие действия Ирана направлены на подрыв международной торговли.
Ранее о задержании американского танкера в Оманском заливе заявило государственное информагентство Ирана. Отмечалось, что его задержали представители Военно-морских сил Ирана по решению суда. Других подробностей не приводилось.
По данным западных СМИ, танкер находился в заливе под флагом Маршалловых островов. Им владеет греческая судоходная компания Empire Navigation. Ранее он был втянут в многолетний спор между Ираном и США.
До этого сообщалось, что власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Отмечалось, что Америка проводит тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы.
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