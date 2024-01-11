Дуда решил повторно помиловать бывшего главу польского МВД и его заместителя

Фото: ТАСС/EPA/Radek Pietruszka

Польский лидер Анджей Дуда решил во второй раз провести процедуру помилования бывшего министра внутренних дел республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Об этом пишет РИА Новости.

О своем решении президент объявил в ходе брифинга после встречи с супругами заключенных.

"Я хочу, чтобы все прошло в соответствии со всеми нормами конституции", – подчеркнул Дуда.

Заявление лидер Польши направит генпрокурору государства, который должен высказать свое мнение, уточнил он. Президент добавил, что попросил генпрокурора немедленно принять решение об освобождении.

Политиков задержали во время церемонии назначения советников Дуды в президентском дворце. Восемь лет назад их обвинили в превышении полномочий, за что они получили по 3,5 года колонии. Пока решение вступало в силу, Каминьский и Вонсик стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость".

Дуда, который занял президентское кресло в 2015 году, решил помиловать их. По данным СМИ, польский лидер нарушил порядок страны, поскольку нельзя помиловать людей, если приговор в отношении них не вступил в законную силу. Действия президента оспорили, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика.

Сейчас суд вынес не подлежащий обжалованию приговор. Политики не могут быть депутатами и на протяжении пяти лет не смогут занимать никакие государственные должности, их также лишили депутатских мандатов.

Дуда, в свою очередь, подчеркнул, что считает Каминьского и Вонсика помилованными. Приговор в отношении них нарушает нормы конституции, указал президент.

На фоне ситуации Каминьский и Вонсик объявили голодовку. Последний направил письмо в Минюст, где указал, что считает себя политзаключенным. Министерство в ответ подчеркнуло, что голодовка – это его право, но предупредило, что врачи будут следить за его состоянием.